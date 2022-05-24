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Haberler Galeri Kanserle savaşan Billur Kalkavan'ın hastalığında Covid-19 detayı şoke etti! Billur Kalkavan'ın en büyük destekçisi 21 yaş küçük aşkı!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 13:24

Kanserle savaşan Billur Kalkavan'ın hastalığında Covid-19 detayı şoke etti! Billur Kalkavan'ın en büyük destekçisi 21 yaş küçük aşkı!

Son dakika: Bir buçuk aydır kanserle savaştığı ortaya çıkan Billur Kalkavan'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Billur Kalkavan'ı hasta yatağında paylaşan oyuncu dostu Hamdi Alkan "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" demişti. 59 yaşında kansere yakalanan Billur Kalkavan'a sanat camiasından dostları destek mesajları yağdırdı. Kendisinden 21 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile uzun süredir birlikte olan Billur Kalkavan'da sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile hastalığı hakkında bilgi paylaştı. "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum" diyen Billur Kalkavan teşekkür etti. Hastalığının ortaya çıkış şeklinden bahseden Billur Kalkavan'ın sözlerine Covid-19 detayı damga vurdu. İşte son dakika olarak düşen Billur Kalkavan'ın hastalığı ve son sağlık durumu...

Kanserle savaşan Billur Kalkavan’ın hastalığında Covid-19 detayı şoke etti! Billur Kalkavan’ın en büyük destekçisi 21 yaş küçük aşkı!

59 yaşında kansere yakalanan Billur Kalkavan sevenlerini üzdü. Dinamik halleri, yıllara meydan okuyan güzelliği ile tanınan Billur Kalkavan'ın hastalıkla boğuştuğu haberleri sanat camiasını da, sevenlerini de derinden sarstı.

Kanserle savaşan Billur Kalkavan’ın hastalığında Covid-19 detayı şoke etti! Billur Kalkavan’ın en büyük destekçisi 21 yaş küçük aşkı!

Son dakika: Bir buçuk aydır kanserle savaştığı ortaya çıkan Billur Kalkavan'ın son görüntüsü ortaya çıkmıştı.

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Kanserle savaşan Billur Kalkavan’ın hastalığında Covid-19 detayı şoke etti! Billur Kalkavan’ın en büyük destekçisi 21 yaş küçük aşkı!

Kendisinden 21 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile uzun süredir birlikte olan Billur Kalkavan'da sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile hastalığı hakkında bilgi paylaştı.

Kanserle savaşan Billur Kalkavan’ın hastalığında Covid-19 detayı şoke etti! Billur Kalkavan’ın en büyük destekçisi 21 yaş küçük aşkı!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Billur Kalkavan'ı hasta yatağında paylaşan oyuncu dostu Hamdi Alkan "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" demişti.

Kanserle savaşan Billur Kalkavan’ın hastalığında Covid-19 detayı şoke etti! Billur Kalkavan’ın en büyük destekçisi 21 yaş küçük aşkı!

38 yaşındaki Buğra Bahadırlı ile uzun süredir birliktelik yaşayan Billur Kalkavan, güzelliği ve fit vücudu ile sık sık sosyal medyada yer alıyordu.

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