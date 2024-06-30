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Haberler Galeri Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Usta oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu meğer Yeşilçam'ın son jönüymüş...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 07:05

Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Usta oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu meğer Yeşilçam'ın son jönüymüş...

Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden sadece biri olan Kapıcılar Kralı 7'den 70'e günümüzde izleyiciyi yine ekrana kilitliyor. Sezercik, Babacan, Bekçiler Kralı, Deli Kan, Gülen Adam, Garip, Tarzan Rıfkı, Gülen Adam, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı... Usta oyuncu Ekrem Dümer yer aldığı bu filmlerle hafızalara kazınmıştı. Türk sinemasında büyük emeği olan usta isim Ekrem Dümer'in oğlu, meğer kendisinden de ünlüymüş. Ekrem Dümer'in oğlu meğer Yeşilçam'ın son jönüymüş... İşte Yeşilçam oyuncusu Ekrem Dümer'in jön oğlu...

Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Usta oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu meğer Yeşilçam’ın son jönüymüş...

Usta oyuncu Ekrem Dümer rol aldığı sayısız filmle adını Yeşlilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Usta oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu meğer Yeşilçam’ın son jönüymüş...

Yeşilçam filmlerinde sık sık gördüğümüz Ekrem Dümer, Deli Kan, Gülen Adam, Tarzan Rıfkı, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı, Bekçiler Kralı, İyi Aile Çocuğu gibi pek çok filmde yer almıştı.

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Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Usta oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu meğer Yeşilçam’ın son jönüymüş...

Türk sinemasının unutulmaz simaları arasında yerini alan Ekrem Dümer, bundan 23 yıl önce hayata gözlerini yummuştu.

Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Usta oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu meğer Yeşilçam’ın son jönüymüş...

Ünlü oyuncunun hakkında şaşırtan detay ise ortaya çıktı. Ekrem Dümer'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş.

Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Usta oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu meğer Yeşilçam’ın son jönüymüş...

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