Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak çok zor! İşte 50’li yaşlarındaki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ının son hali...

2000 yılında aramızdan ayrılan ama filmleri ile 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kuran Kemal Sunal ardından ölümsüz eserler bıraktı. Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında hiç kuşkusuz Kapıcılar Kralı da ilk sıralarda yer alır. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı tekrarlarıyla kahkahaya boğmaya devam ediyor.