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Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nın İbram'ını şimdi tanımak çok zor! İşte 50'li yaşlarındaki Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 13:54

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ını şimdi tanımak çok zor! İşte 50'li yaşlarındaki Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimi ile "Yok artık" dedirtti... Hafızalara kazınan ''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." replikleriyle dillere pelesenk olan Kapıcılar Kralı'nın minik yıldızları aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 24 yıl önce kaybettiğimiz usta sanatçı Kemal Sunal'ın hiç kuşkusuz en sevilen filmlerinden olan Kapıcılar Kralı, tekrarlarıyla izleyenleri kahkahaya boğmaya devam ediyor. Kapıcılar Kralı'nın Kapıcı Seyit'inin çocukları şimdilerde 50'li yaşlarında... Filmin iki çocuk oyuncusu yıllar sonra aynı apartmanın önünde buluşmuştu... İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak çok zor! İşte 50’li yaşlarındaki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ının son hali...

2000 yılında aramızdan ayrılan ama filmleri ile 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kuran Kemal Sunal ardından ölümsüz eserler bıraktı. Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında hiç kuşkusuz Kapıcılar Kralı da ilk sıralarda yer alır. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı tekrarlarıyla kahkahaya boğmaya devam ediyor.

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak çok zor! İşte 50’li yaşlarındaki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ının son hali...

1976 yapımı film aradan geçen 47 yılda hala severek izleniyor. Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı Kemal Sunal uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti.

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Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak çok zor! İşte 50’li yaşlarındaki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ının son hali...

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak çok zor! İşte 50’li yaşlarındaki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ının son hali...

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız...

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak çok zor! İşte 50’li yaşlarındaki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ının son hali...

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi geçtiğimiz yıllarda biraraya gelmişti.

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