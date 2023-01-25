Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllara meydan okuyor! İşte son hali...

Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden sadece biri olan Kapıcılar Kralı 7'den 70'e günümüzde izleyiciyi yine ekrana kilitliyor. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ son hali ile sevenlerinden yoğun ilgi gördü.