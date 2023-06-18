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Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ'a yıllar acımadı
Giriş Tarihi: 18.06.2023 08:44

Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ'a yıllar acımadı

Yeşilçam'ın güzellerinden Sevda Ferdağ şimdi ne yapıyor? Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden sadece biri olan Kapıcılar Kralı 7'den 70'e günümüzde izleyiciyi yine ekrana kilitliyor. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada merak konusu oldu. Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncu Sevda Ferdağ şimdilerde 80 yaşında. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ’a yıllar acımadı

Sayısız film ve dizide yer alan sanatçı Sevda Ferdağ şimdilerde 80 yaşında. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ’a yıllar acımadı

Yeşilçam'a damga vuran ünlü güzellerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Onlardan biri de Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ oldu.

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Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ’a yıllar acımadı

Yeşilçam'ın güzellerinden Sevda Ferdağ şimdi ne yapıyor?

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ’a yıllar acımadı

Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden sadece biri olan Kapıcılar Kralı 7'den 70'e günümüzde izleyiciyi yine ekrana kilitliyor. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ son hali ile sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ’a yıllar acımadı

Hafızalara kazınan "Kapıcılar Kralı" filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alan, 'Mahir'in ortağı rolünde seyirciyle buluşan Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı.

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