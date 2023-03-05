Giriş Tarihi: 05.03.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 16:23

Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ'ı bir de şimdi görün

Yeşilçam'ın güzellerinden Sevda Ferdağ şimdi ne yapıyor? Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden sadece biri olan Kapıcılar Kralı 7'den 70'e günümüzde izleyiciyi yine ekrana kilitliyor. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada merak konusu oldu. Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncu Sevda Ferdağ şimdilerde 80 yaşında. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...