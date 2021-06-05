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Haberler Galeri Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş mini şortlu pozu ile yıllara meydan okudu!
Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 12:19

Karabiberim olarak hafızalara kazınan pozu ile yıllara meydan okudu!

'Karabiberim' şarkısının klibinde 'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel , evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. İş insanı ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş da dünyasına adımını attı. Yıllar sonra, 'Karabiberim' olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş'ı görenler inanamadı. Yıllar güzel manken İlknur Soydaş için sanki durmuş gibi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen sosyal medyada ilgi odağı oldu. İlknur Soydaş'ın pozuna beğeni yağdı... İşte 'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali...

Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş mini şortlu pozu ile yıllara meydan okudu!

'Karabiberim' şarkısının klibinde 'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel , evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş mini şortlu pozu ile yıllara meydan okudu!

İş insanı ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki da dünyasına adımını attı.

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Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş mini şortlu pozu ile yıllara meydan okudu!

Yıllar sonra, 'Karabiberim' olarak hafızalara kazınan 'ı görenler inanamadı.

Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş mini şortlu pozu ile yıllara meydan okudu!

Yıllar güzel manken için sanki durmuş gibi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş mini şortlu pozu ile yıllara meydan okudu!

İşte 'Karabiberim' 'ın son hali...

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