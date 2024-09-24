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Giriş Tarihi: 24.09.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:00

Karadut'ta Zuhal'in büyük sırrı ne?

Atv'nin, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' dün akşam heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Karadut’ta Zuhal’in büyük sırrı ne?

İlk bölümde neler yaşandı?

Başarılı kişisel gelişim uzmanı Zuhal Erdem, üç kız kardeşi ve babasıyla birlikte bir düzen içinde yaşarken hayatı bambaşka bir yöne doğru gitmeye başladı.

Karadut’ta Zuhal’in büyük sırrı ne?

Kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarıyla birlikte özel hayatındaki yalnızlığıyla yüzleşen Zuhal, en yakın arkadaşı ve yardımcısının zorlamasıyla sahte bir isimle üye olduğu tanışma uygulamasından biriyle iletişim kurmaya başladı.

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Karadut’ta Zuhal’in büyük sırrı ne?

Zuhal, uzun zamandır mesajlaştığı kişinin Aslı'nın iş arkadaşı Bora'nın kuzeni Tayfun olduğunu öğrendi. Bu duruma daha fazla sessiz kalmak istemeyen Zuhal, Tayfun'un karşısına çıktı ve gerçekte kim olduğunu söyledi.

Karadut’ta Zuhal’in büyük sırrı ne?

Büyük bir şok yaşayan Tayfun, Zuhal'e sert bir dille tepki gösterdi. Bu sırada Zuhal, Begüm'ün başına açtığı beladan Tayfun'un yardımıyla sıyrıldı.

Karadut’ta Zuhal’in büyük sırrı ne?

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Aslı'nın planları ise kayınvalidesi Rezzan'ın müdahaleleriyle istediği gibi gitmemeye başladı. Figen kardeşlerini idare etmeye çalışırken evin küçük kızı Begüm'ün son hamlesi herkesi şok etti.

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