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Haberler Galeri Kardelenler'in yeni bölümünde heyecan dorukta! Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!
Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:45

Kardelenler'in yeni bölümünde heyecan dorukta! Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

Kardelenler yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında...

Kardelenler’in yeni bölümünde heyecan dorukta! Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

9.Bölüm:

"Bırak hakikat incitsin seni, bir yalan avutacağına…"

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Kardelenler’in yeni bölümünde heyecan dorukta! Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

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Kardelenler’in yeni bölümünde heyecan dorukta! Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır.

Kardelenler’in yeni bölümünde heyecan dorukta! Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur.

Kardelenler 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yardım edin, oğlum ölüyor!" | Video

Kardelenler’in yeni bölümünde heyecan dorukta! Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.