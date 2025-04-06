Kardelenler’in yeni bölümünde heyecan dorukta! Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

9.Bölüm: 'Bırak hakikat incitsin seni, bir yalan avutacağına…' Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur. Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir. Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Kardelenler 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Yardım edin, oğlum ölüyor!' | Video Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır. Kardelenler bu akşam saat 20.00'da atv'de... Kardelenler bu akşam saat 20.00'da atv'de... Kardelenler bu akşam saat 20.00'da atv'de... Kardelenler bu akşam saat 20.00'da atv'de... Kardelenler bu akşam saat 20.00'da atv'de...