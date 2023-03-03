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Giriş Tarihi: 03.03.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 12:46

Kardeşlerim dizisinde Akif kazayı lehine çevirmek istiyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim dizisinde Akif kazayı lehine çevirmek istiyor!

80.Bölüm Özeti:

"Kurduğumuz hayaller bile hayal oldu…"

Yaptığı kazada yaralanan Akif, hızla hastaneye kaldırılırken, Şevval de başından ayrılmaz.

Kardeşlerim dizisinde Akif kazayı lehine çevirmek istiyor!

Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alırken, Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar.

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Kardeşlerim dizisinde Akif kazayı lehine çevirmek istiyor!

Zehra, abisi Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır.

Kardeşlerim dizisinde Akif kazayı lehine çevirmek istiyor!

Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

Kardeşlerim dizisinde Akif kazayı lehine çevirmek istiyor!

Ayla'nın Şengül'e yaptığı son hamle, tüm Eren ailesini şoke eder.

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