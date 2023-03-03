Giriş Tarihi: 03.03.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 12:46

Kardeşlerim dizisinde Akif kazayı lehine çevirmek istiyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.