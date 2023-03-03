Kardeşlerim dizisinde Akif kazayı lehine çevirmek istiyor!

80.Bölüm Özeti: 'Kurduğumuz hayaller bile hayal oldu…' Yaptığı kazada yaralanan Akif, hızla hastaneye kaldırılırken, Şevval de başından ayrılmaz. Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alırken, Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar. Zehra, abisi Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Ayla'nın Şengül'e yaptığı son hamle, tüm Eren ailesini şoke eder. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!