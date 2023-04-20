Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:12

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi bir kayıp daha vermek istemiyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.