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Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:12

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi bir kayıp daha vermek istemiyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi bir kayıp daha vermek istemiyor!

87.Bölüm Özeti:

"Peşinden gidecek cesaretiniz varsa, bütün hayaller gerçek olabilir!"

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi bir kayıp daha vermek istemiyor!

Korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan çocuklar, acil müdahale ile apar topar hastaneye kaldırılırken; haberi alan herkes, perişan bir halde soluğu hastanede alır.

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Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi bir kayıp daha vermek istemiyor!

Kendini iyice dağıtan Sarp'ı, Ahmet toparlamaya çalışır.

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi bir kayıp daha vermek istemiyor!

Zehra'nın kardeşi Bahar ile Akif ve Nebahat arasında, hiç beklenmedik bir bağ kurulur.

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi bir kayıp daha vermek istemiyor!

Herkes, hayati tehlikesi devam eden çocukların yaşam mücadelesini kazanmasını beklerken, Eren ailesi bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yeniden yüzleşir.

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