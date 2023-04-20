Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi bir kayıp daha vermek istemiyor!

87.Bölüm Özeti: 'Peşinden gidecek cesaretiniz varsa, bütün hayaller gerçek olabilir!' Korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan çocuklar, acil müdahale ile apar topar hastaneye kaldırılırken; haberi alan herkes, perişan bir halde soluğu hastanede alır. Kendini iyice dağıtan Sarp'ı, Ahmet toparlamaya çalışır. Zehra'nın kardeşi Bahar ile Akif ve Nebahat arasında, hiç beklenmedik bir bağ kurulur. Herkes, hayati tehlikesi devam eden çocukların yaşam mücadelesini kazanmasını beklerken, Eren ailesi bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yeniden yüzleşir. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!