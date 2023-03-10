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Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:36

Kardeşlerim dizisinde Ömer, ailesi için yeni bir işe adım atıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim dizisinde Ömer, ailesi için yeni bir işe adım atıyor!

81.Bölüm Özeti:

"Hayat bize yeşil ışık yakmadı ama biz de hiç kırmızı ışıkta durmadık!"

Kardeşlerim dizisinde Ömer, ailesi için yeni bir işe adım atıyor!

Eren ailesi, çaresiz bir halde yuvalarını terk edip, başlarını sokacak bir yer aramak durumunda kalırken, Ayla'nın yaptığı vicdansızlıktan geri dönmeye hiç niyeti yoktur.

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Kardeşlerim dizisinde Ömer, ailesi için yeni bir işe adım atıyor!

Akif, kendini Nebahat'e affettirmek için çabalarken, evsiz kalan Ömerler, para kazanabilmek için tüm dostlarıyla birlikte yepyeni bir işe girişirler.

Kardeşlerim dizisinde Ömer, ailesi için yeni bir işe adım atıyor!

Ailesinin yaşadıklarına bir çözüm bulamamanın çaresizliği içinde iyice ezilen Orhan ise, tüm ailesini şoke edecek bir karar almak durumunda kalır.

Kardeşlerim dizisinde Ömer, ailesi için yeni bir işe adım atıyor!

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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