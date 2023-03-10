Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:36

Kardeşlerim dizisinde Ömer, ailesi için yeni bir işe adım atıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.