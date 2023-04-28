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Giriş Tarihi: 28.04.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 13:15

Kardeşlerim dizisinde Şevval ve Akif birlik oluyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim dizisinde Şevval ve Akif birlik oluyor!

88.Bölüm Özeti:

"Gülüşüme sığdıramadığım mutluluklarım var benim…"

Başlarına gelen felaket sonrası kendilerini toparlamaya çalışan Eren ailesi, derin bir üzüntü içindedir.

Kardeşlerim dizisinde Şevval ve Akif birlik oluyor!

Berk'in kardeşi Elif'in durumunu dert edinen Şengül, ona yardımcı olmak için harekete geçer.

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Kardeşlerim dizisinde Şevval ve Akif birlik oluyor!

Şevval, Akif'le birlikte, Suzan ve Ahmet ilişkisine engel olmak için sinsi bir yol denerken, Tolga hiç görmemesi gereken bir manzarayla karşı karşıya kalır.

Kardeşlerim dizisinde Şevval ve Akif birlik oluyor!

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

Kardeşlerim dizisinde Şevval ve Akif birlik oluyor!

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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