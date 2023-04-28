Kardeşlerim dizisinde Şevval ve Akif birlik oluyor!

88.Bölüm Özeti: 'Gülüşüme sığdıramadığım mutluluklarım var benim…' Başlarına gelen felaket sonrası kendilerini toparlamaya çalışan Eren ailesi, derin bir üzüntü içindedir. Berk'in kardeşi Elif'in durumunu dert edinen Şengül, ona yardımcı olmak için harekete geçer. Şevval, Akif'le birlikte, Suzan ve Ahmet ilişkisine engel olmak için sinsi bir yol denerken, Tolga hiç görmemesi gereken bir manzarayla karşı karşıya kalır. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!