Giriş Tarihi: 28.04.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 13:15

Kardeşlerim dizisinde Şevval ve Akif birlik oluyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.