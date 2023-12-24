KARDEŞLERİM DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK KARARI! Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu?

DORUK'TAN SONRA ŞİMDİ ASİYE Mİ GİDİYOR?

Başarılı dizi Kardeşlerim'den en son Doruk karakterine hayat veren başarılı ve genç oyuncu Onur Seyit Yaran ayrılmıştı. Doruk karakterinin vedasına çok üzülen seyirciye bir üzücü haber daha geldi.