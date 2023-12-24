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Haberler Galeri KARDEŞLERİM DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK KARARI! Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 11:19

KARDEŞLERİM DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK KARARI! Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu?

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarının uzun soluklu dizileri arasında yer alıyor. Dört sezondur devam eden dizinin oyuncu kadrosunda zaman zaman değişiklikler yaşanıyordu. NGM imazlı yapımın yönetmen koltuğunda Serkan Birinci yer alıyor. Peki, Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu? Neden?

KARDEŞLERİM DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK KARARI! Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu?

Kardeşlerim dizisinden beklenmedik veda. Cumartesi akşamlarının izlenme rekorunu kıran başarılı dizi Kardeşlerim dizisinden Asiye karakterine hayat veren Su Burcu YAzgı Coşkun'un ayrılacağı iddia edildi.

KARDEŞLERİM DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK KARARI! Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin fenomen projelerinden biri olan "Kardeşlerim" dizisinin başrol oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun dizide hayat verdiği Asiye rolüyle büyük beğeni toplamıştı, şimdi ise genç oyuncunun diziden ayrılacağı konuşuluyor.

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KARDEŞLERİM DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK KARARI! Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu?

DORUK'TAN SONRA ŞİMDİ ASİYE Mİ GİDİYOR?

Başarılı dizi Kardeşlerim'den en son Doruk karakterine hayat veren başarılı ve genç oyuncu Onur Seyit Yaran ayrılmıştı. Doruk karakterinin vedasına çok üzülen seyirciye bir üzücü haber daha geldi.

KARDEŞLERİM DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK KARARI! Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu?

Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un Kardeşlerim setinden gelen habere göre, NGM ile sözleşmesi ocak ayında bitiyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK KARARI! Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu?

Yeni sözleşmeyi imzalamaması durumunda yıldız oyuncunun Ocak 2024'te Kardeşlerim dizisine veda edeceği iddia edildi.

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