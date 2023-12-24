Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
11:19
KARDEŞLERİM DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK KARARI! Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu?
Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarının uzun soluklu dizileri arasında yer alıyor. Dört sezondur devam eden dizinin oyuncu kadrosunda zaman zaman değişiklikler yaşanıyordu. NGM imazlı yapımın yönetmen koltuğunda Serkan Birinci yer alıyor. Peki, Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılıyor mu? Neden?