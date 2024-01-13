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Giriş Tarihi: 13.01.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 08:36

Kardeşlerim’de Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik!

112.Bölüm Özeti:

"Sen gelmek isteseydin, o sokakların hepsi bana çıkardı."

Eren ailesi, Fatma'nın koltukta bulup sakladığı paranın yerini hatırlamasıyla birlikte, hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar.

Kardeşlerim’de Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik!

Yaman ile Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Oğulcan'ın en yakın arkadaşları Tolga'ya fevrilikle yaptığı muamele, Tolga'nın kalbini kırar.

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Kardeşlerim’de Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik!

Berk'in babası Gökhan, Ayla'ların evinde kalabilmek için başka yollara başvurur.

Kardeşlerim’de Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik!

Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde sürpriz bir etkinlik yapmak üzere birlik olup kolları sıvarlar.

Kardeşlerim’de Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik!

Bu etkinlik, beklenmedik olaylara sahne olurken, yeni yıla buruk başlamış olan Eren ailesi, aldıkları kahredici bir haber sonucunda, daha da perişan olurlar.

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