Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 11:02

Kardeşlerim'de babaanne paraları aldı kaçtı!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.