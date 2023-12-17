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Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 11:02

Kardeşlerim'de babaanne paraları aldı kaçtı!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

Kardeşlerim’de babaanne paraları aldı kaçtı!

109. Bölümde neler yaşandı?

BABAANNESİNİN PEŞİNE DÜŞEN OĞULCAN KARDEŞİNİ KAYBEDER!

Tonlarca para bulan Oğulcan, babaannesinin aklına uyarak paraları kimseye söylemez ve saklarlar.

Kardeşlerim’de babaanne paraları aldı kaçtı!

Okulda ise aşk rüzgârları eser. Ayaz, Sarp ile girdiği iddiayı kaybetmemek için Asiye'yi sınavda kurtarır. Sarp attığı kopyanın Asiye'nin üstüne kalmasını engeller. Asiye ile arasındaki buzları eritmeyi başarır.

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Kardeşlerim’de babaanne paraları aldı kaçtı!

Yasmin ise Tolga'ya sürpriz yaparak aşkını ilan eder ve sonunda ikisi sevgili olur.

Kardeşlerim’de babaanne paraları aldı kaçtı!

Ömer ve Süsen'i takip eden Lidya ve Sarp onlara tuzak kurar. Ömer'lerin pilav arabasını yokuştan aşağı ittirerek dükkana girmesine neden olurlar. Dükkan sahibi ile karakolluk olup başlarını derde sokar.

Kardeşlerim’de babaanne paraları aldı kaçtı!

Babaanne ise paraları alıp kaçar. Ona güvenemeyeceğini anlayan Oğulcan, kardeşini salıncakta bırakıp peşine düşer. Babaannesini durdurmayı başaramayan Oğulcan kardeşini de kaybeder. Umutcan hiçbir yerde yoktur.

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