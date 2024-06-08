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Giriş Tarihi: 08.06.2024 08:41

Kardeşlerim'de Eren ailesi hayallerine kavuşuyor!

"Umutlar nerede büyürse, mucizeler orada çiçek açar…" Kardeşlerim, final bölümüyle Cumartesi akşamı atv'de!

Kardeşlerim’de Eren ailesi hayallerine kavuşuyor!

132.Bölüm Özeti:

"Umutlar nerede büyürse, mucizeler orada çiçek açar…"

Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar.

Kardeşlerim’de Eren ailesi hayallerine kavuşuyor!

Bir an önce nikah masasına oturmak isteyen Ömer ile Süsen için işler yolunda gitmez.

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Kardeşlerim’de Eren ailesi hayallerine kavuşuyor!

Berk ve Aybike cephesinde, herkesi mutlu edecek gelişmeler yaşanır.

Kardeşlerim’de Eren ailesi hayallerine kavuşuyor!

Oğulcan hayallerine kavuşmanın sevinci içindeyken, Yasmin ile Tolga arasında soğuk rüzgarlar eser. Sarp ile Cansu arasındaki ipler gerilirken, Sarp'ın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur.

Kardeşlerim’de Eren ailesi hayallerine kavuşuyor!

Bugüne kadar yaşattıklarını sorgulayan Akif, hayatıyla ilgili önemli bir karar alır.

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