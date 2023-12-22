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Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 11:05

Kardeşlerim’de Eren ailesinin başı derde giriyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de Eren ailesinin başı derde giriyor!

110.Bölüm Özeti:

"Bazı zorlukların üstesinden gelemiyorum, sana gelsem olmaz mı?"

Oğulcan, Umutcan'ı kaybetmenin büyük korkusunu ve telaşını yaşarken; Nebahat, Süreyya yüzünden öfkelendiği Akif'le ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır.

Kardeşlerim’de Eren ailesinin başı derde giriyor!

Berk'in kafası, babası Gökhan'ın hayatına girmesiyle, iyice karışmaya başlamıştır.

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Kardeşlerim’de Eren ailesinin başı derde giriyor!

Evi geçindirebilmek için yanında Emel'le beraber gündeliğe giden Asiye, başlarına gelecek felaketten habersizdir.

Kardeşlerim’de Eren ailesinin başı derde giriyor!

Yaman, Akif'e karşı Nebahat'le iş birliği yaparken, Asiye ile Ayaz cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.

Kardeşlerim’de Eren ailesinin başı derde giriyor!

Koltukta buldukları paraları saklayan Fatma'nın yaşadığı talihsiz olay, Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesinde şok etkisi yaratır.

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