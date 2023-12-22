Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 11:05

Kardeşlerim’de Eren ailesinin başı derde giriyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.