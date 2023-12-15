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Giriş Tarihi: 15.12.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 12:01

Kardeşlerim’de sürpriz misafir herkesi şok eder!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de sürpriz misafir herkesi şok eder!

109.Bölüm Özeti:

"Gülüşünün kıyısında hayallerim var."

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler.

Kardeşlerim’de sürpriz misafir herkesi şok eder!

Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için, birtakım şaşırtıcı hamleler yapar. Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder.

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Kardeşlerim’de sürpriz misafir herkesi şok eder!

Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır.

Kardeşlerim’de sürpriz misafir herkesi şok eder!

Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.

Kardeşlerim’de sürpriz misafir herkesi şok eder!
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