Giriş Tarihi: 06.08.2023 15:00
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
15:07
Kardeşlerim'in Asiye'si kırmızılar içinde yaktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun'un İtalya pozları olay!
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına alan Kardeşlerim dizisindeki performansı ile adından söz ettiren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun adeta setlerde büyüdü. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Son olarak İtalya'ya giden genç oyuncunun pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızılar içinde yaktı geçti.