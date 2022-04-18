Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka! Beyaz atlı pozları büyüledi!

Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:24
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
10:41
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına alan Kardeşlerim dizisindeki performansı ile adından söz ettiren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun adeta setlerde büyüdü. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozları hayran bıraktı. Genç oyuncuya "Su gibisin" yorumları yapıldı.