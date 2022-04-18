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Haberler Galeri Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un bu halleri bambaşka! Beyaz atlı pozları büyüledi!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:41

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un bu halleri bambaşka! Beyaz atlı pozları büyüledi!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına alan Kardeşlerim dizisindeki performansı ile adından söz ettiren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun adeta setlerde büyüdü. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozları hayran bıraktı. Genç oyuncuya "Su gibisin" yorumları yapıldı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka! Beyaz atlı pozları büyüledi!

Anne babalarını kaybeden dört kardeşin hayat mücadelesini anlatan Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka! Beyaz atlı pozları büyüledi!

Usta isimlerin yanı sıra genç oyuncuların da yıldızının parladığı dizide konuşulan isimlerden biri de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşku.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka! Beyaz atlı pozları büyüledi!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka! Beyaz atlı pozları büyüledi!

Kardeşlerim dizisindeki performansı ile adından söz ettiren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun adeta setlerde büyüdü.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka! Beyaz atlı pozları büyüledi!

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor.

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