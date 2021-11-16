Kardeşlerim’in Asiye’si süper minisi ile yaktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına alan Kardeşlerim dizisindeki performansı ile adından söz ettiren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun adeta setlerde büyüdü. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun süper minili pozları ile mest etti.