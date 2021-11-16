Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kardeşlerim'in Asiye'si süper minisi ile yaktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun'un bu halleri bambaşka!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 07:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 07:30

Kardeşlerim'in Asiye'si süper minisi ile yaktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun'un bu halleri bambaşka!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına alan Kardeşlerim dizisindeki performansı ile adından söz ettiren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun adeta setlerde büyüdü. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun süper minili pozları ile mest etti.

Kardeşlerim’in Asiye’si süper minisi ile yaktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka!

Anne babalarını kaybeden dört kardeşin hayat mücadelesini anlatan Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Kardeşlerim’in Asiye’si süper minisi ile yaktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka!

Usta isimlerin yanı sıra genç oyuncuların da yıldızının parladığı dizide konuşulan isimlerden biri de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kardeşlerim’in Asiye’si süper minisi ile yaktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden.

Kardeşlerim’in Asiye’si süper minisi ile yaktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka!

Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına alan Kardeşlerim dizisindeki performansı ile adından söz ettiren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun adeta setlerde büyüdü.

Kardeşlerim’in Asiye’si süper minisi ile yaktı geçti! Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halleri bambaşka!

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor.

SON DAKİKA