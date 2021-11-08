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Haberler Galeri ‘Karım sürekli evden kaçıyor’ diyerek Esra Erol’a başvurdu! Esra Erol’da karı-kocanın büyük yüzleşmesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 18:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 18:15

‘Karım sürekli evden kaçıyor’ diyerek Esra Erol’a başvurdu! Esra Erol’da karı-kocanın büyük yüzleşmesi şaşırttı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarında biri olan Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bu hafta Esra Erol'un programında Karamanlı çiftin, yaşadıkları izleyenleri hayrete düşürdü. Karaman'da hayatını sürdüren Adem Kiraz, eşinin sürekli evden kaçtığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Kiraz, canlı yayında evliliğinde yaşadığı krizleri anlatıp, eşi ile ilgili iddiaları paylaştı. Konu ile ilgili bilgi veren Kiraz, "Eşim Fatma Kiraz Çarşıay gidiyorum diye çıkıp, 2 yıl önce kaçmış olduğu kişiye tekrar kaçtı. 12 gün sonra tekrar eve geldi. 3 gün durup tekrar kaçtı. Karım evden toplamda 15 kez kaçtı. Eve geri dönsün!" dedi. Bugün ünlü sunucu Kiraz'ın eşini bularak stüdyoya davet etti. Canlı yayında karı-kocanın yüzleşmesi, izleyenleri oldukça şaşırttı. İşte ayrıntılar!

‘Karım sürekli evden kaçıyor’ diyerek Esra Erol’a başvurdu! Esra Erol’da karı-kocanın büyük yüzleşmesi şaşırttı!

Karaman'da yaşamını sürdüren Adem Kiraz, sürekli evden kaçan eşinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

‘Karım sürekli evden kaçıyor’ diyerek Esra Erol’a başvurdu! Esra Erol’da karı-kocanın büyük yüzleşmesi şaşırttı!

'Esra Erol'da programında yaşadıklarını anlatan Adem Kiraz, herkesi hayrete düşürdü.

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‘Karım sürekli evden kaçıyor’ diyerek Esra Erol’a başvurdu! Esra Erol’da karı-kocanın büyük yüzleşmesi şaşırttı!

Adem Kiraz, Ekim ayında eşinin evi terk ettiğini belirtirken bunun ilk olmadığını ve defalarca aynı adama kaçtığını söyledi.

'Karım sürekli evden kaçıyor' diyerek Esra Erol'a başvurdu! Esra Erol'da karı-kocanın büyük yüzleşmesi şaşırttı! | Video

‘Karım sürekli evden kaçıyor’ diyerek Esra Erol’a başvurdu! Esra Erol’da karı-kocanın büyük yüzleşmesi şaşırttı!

Kiraz, "Eşim Fatma Kiraz Çarşıay gidiyorum diye çıkıp, 2 yıl önce kaçmış olduğu kişiye tekrar kaçtı. 12 gün sonra tekrar eve geldi. 3 gün durup tekrar kaçtı. Karım evden toplamda 15 kez kaçtı. Eve geri dönsün!" dedi.

‘Karım sürekli evden kaçıyor’ diyerek Esra Erol’a başvurdu! Esra Erol’da karı-kocanın büyük yüzleşmesi şaşırttı!

9 yaşında bir çocukları da olduğunu belirten Adem Kiraz, eşinin 2 yıl önce de Muhammet Keleş isimli kişiye kaçtığını sonra evine döndüğünü söyledi.

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