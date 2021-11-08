‘Karım sürekli evden kaçıyor’ diyerek Esra Erol’a başvurdu! Esra Erol’da karı-kocanın büyük yüzleşmesi şaşırttı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarında biri olan Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bu hafta Esra Erol'un programında Karamanlı çiftin, yaşadıkları izleyenleri hayrete düşürdü. Karaman'da hayatını sürdüren Adem Kiraz, eşinin sürekli evden kaçtığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Kiraz, canlı yayında evliliğinde yaşadığı krizleri anlatıp, eşi ile ilgili iddiaları paylaştı. Konu ile ilgili bilgi veren Kiraz, "Eşim Fatma Kiraz Çarşıay gidiyorum diye çıkıp, 2 yıl önce kaçmış olduğu kişiye tekrar kaçtı. 12 gün sonra tekrar eve geldi. 3 gün durup tekrar kaçtı. Karım evden toplamda 15 kez kaçtı. Eve geri dönsün!" dedi. Bugün ünlü sunucu Kiraz'ın eşini bularak stüdyoya davet etti. Canlı yayında karı-kocanın yüzleşmesi, izleyenleri oldukça şaşırttı. İşte ayrıntılar!