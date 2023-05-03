Karın kaslarıyla kıskandıran Çağla Şıkel’den bir günde 4 kombin! Çağla Şıkel bel dekoltesi pozlarına damga vurdu!

Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:35

Deneyimli manken Çağla Şıkel fit halinden hiçbir şey kaybetmiyor. Çağla Şıkel düzenli spora borçlu olduğu kaslı vücudu ile hayran bıraktı. Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı avukat Nail Gönenli'de bulmuştu. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra aşk orucunu bozduğu sevgilisi Nail Gönenli ile geçtiğimiz günlerde siyah beyaz aşk pozu ile gündem olmuştu. 44 yaşındaki Çağla Şıkel son olarak sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Bir günde 4 kombin ile takipçilerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel'in hem güzelliği hem temposu takdir topladı. Çağla Şıkel'in şıklığına karın kasları da damgasını vurdu. Çağla Şıkel güne merhaba derken ayna karşısında son derece sporken, gün sonunda şık seçimi ile göz kamaştırdı. İşte Çağla Şıkel'den bir günde 4 kombin...