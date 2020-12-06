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Haberler Galeri Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemediler...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 10:25

Karizmatik oyuncu 'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemediler...

'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan geçtiğimiz haftalarda baba oldu. ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şu sıralar kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da ilgi odağı oldu.Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemediler...

'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan geçtiğimiz haftalarda baba oldu. ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şu sıralar kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemediler...

Kızları Lalin'i kucaklarına alan ve çifti sosyal medyada da ilgi odağı oldu.Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...

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Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemediler...
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Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemediler...

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Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemediler...
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