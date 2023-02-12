Karnı burnunda depremzedelere yardıma koşmuştu... Oyuncu Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu!

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Başlatılan yardım seferberliğine destek veren ünlü isimlerden biri de oyuncu Hazal Kaya oldu. Karnı burnunda olan oyuncu Hazal Kaya depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı. Yardım çağrılarında da bulunan Hazal Kaya'nın kızı Süreyya Leyla dünyaya geldi. Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla ile ikinci kez anne oldu.