Karnı burnunda depremzedelere yardıma koşmuştu... Oyuncu Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu!

Tüm Türkiye yüzyılın felaketi ile sarsındıl. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem, başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman olmak üzere 10 ilde yıkımlara sebep oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Başlatılan yardım seferberliğine destek veren ünlü isimlerden arasında 9 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya da vardı.