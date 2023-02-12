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Haberler Galeri Karnı burnunda depremzedelere yardıma koşmuştu... Oyuncu Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla'ya kavuştu! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 06:39

Karnı burnunda depremzedelere yardıma koşmuştu... Oyuncu Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla'ya kavuştu! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu!

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Başlatılan yardım seferberliğine destek veren ünlü isimlerden biri de oyuncu Hazal Kaya oldu. Karnı burnunda olan oyuncu Hazal Kaya depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı. Yardım çağrılarında da bulunan Hazal Kaya'nın kızı Süreyya Leyla dünyaya geldi. Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla ile ikinci kez anne oldu.

Karnı burnunda depremzedelere yardıma koşmuştu... Oyuncu Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu!

Tüm Türkiye yüzyılın felaketi ile sarsındıl. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem, başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman olmak üzere 10 ilde yıkımlara sebep oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Başlatılan yardım seferberliğine destek veren ünlü isimlerden arasında 9 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya da vardı.

Karnı burnunda depremzedelere yardıma koşmuştu... Oyuncu Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu!

Karnı burnunda olan oyuncu Hazal Kaya depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı.

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Karnı burnunda depremzedelere yardıma koşmuştu... Oyuncu Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu!

Yardım çağrılarında da bulunan Hazal Kaya'dan haber geldi.

Karnı burnunda depremzedelere yardıma koşmuştu... Oyuncu Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu!

Hazal Kaya'nın kızı Süreyya Leyla dünyaya geldi.

Karnı burnunda depremzedelere yardıma koşmuştu... Oyuncu Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’ya kavuştu! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu!

Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla ile ikinci kez anne oldu.

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