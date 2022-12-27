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Haberler Galeri Karnı burnunda Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Büyüyen karnı ile poz veren Fahriye Evcen'e Burak Özçivit'ten yorum gecikmedi!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 13:54

Karnı burnunda Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Büyüyen karnı ile poz veren Fahriye Evcen'e Burak Özçivit'ten yorum gecikmedi!

Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen'den beyazlar içinde yeni pozlar geldi. İkinci çocukları için gün sayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Son olarak Fahriye Evcen karnı burnunda pozlarını "Kavuşmaya az kaldı" notu ile paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten yorum gecikmedi. İşte Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozları...

Karnı burnunda Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Büyüyen karnı ile poz veren Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten yorum gecikmedi!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

Karnı burnunda Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Büyüyen karnı ile poz veren Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten yorum gecikmedi!

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

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Karnı burnunda Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Büyüyen karnı ile poz veren Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten yorum gecikmedi!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.

Karnı burnunda Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Büyüyen karnı ile poz veren Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten yorum gecikmedi!

Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.

Karnı burnunda Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Büyüyen karnı ile poz veren Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten yorum gecikmedi!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor.

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