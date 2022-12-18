Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Karnı burnunda Fahriye Evcen'in hamilelik şıklığı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 10:17

Karnı burnunda Fahriye Evcen'in hamilelik şıklığı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu!

Şu sıralar ikinci çocukları için gün sayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak eşi Burak Özçivit ile aşk paylaşımı yapmıştı. Doğuma sayılı günler kala AVM'de görüntülenen Fahriye Evcen'in karnı burnunda halleri beğeni topladı. İşte Fahriye Evcen'in hamilelik şıklığı...

Karnı burnunda Fahriye Evcen’in hamilelik şıklığı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

Karnı burnunda Fahriye Evcen’in hamilelik şıklığı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu!

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karnı burnunda Fahriye Evcen’in hamilelik şıklığı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.

Karnı burnunda Fahriye Evcen’in hamilelik şıklığı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu!

6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.

Karnı burnunda Fahriye Evcen’in hamilelik şıklığı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor.

SON DAKİKA