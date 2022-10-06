Giriş Tarihi: 06.10.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 10:29

Karnı burnunda yeni poz! Hazal Kaya kızı Leyla'nın ilk adını da açıkladı!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile evlendi. Hazal Kaya ve Ali Atay, bu mutlu evliliklerini oğulları Fikret Ali ile taçlandırdı. Beş aylık hamile olan Hazal Kaya, önceki gün marka yüzü olduğu giyim firmasının yeni sezon koleksiyonunu tanıttığı davette objektiflere poz verdi. Göbeğini açıktan bırakan elbisesiyle dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncu, doğumun Türkiye'de olacağını söylerken, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine eşi Ali Atay ile kızlarına verecekleri iki adı da ilk kez paylaştı.