Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Karnı burnunda yeni poz! Hazal Kaya kızı Leyla'nın ilk adını da açıkladı!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 10:29

Karnı burnunda yeni poz! Hazal Kaya kızı Leyla'nın ilk adını da açıkladı!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile evlendi. Hazal Kaya ve Ali Atay, bu mutlu evliliklerini oğulları Fikret Ali ile taçlandırdı. Beş aylık hamile olan Hazal Kaya, önceki gün marka yüzü olduğu giyim firmasının yeni sezon koleksiyonunu tanıttığı davette objektiflere poz verdi. Göbeğini açıktan bırakan elbisesiyle dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncu, doğumun Türkiye'de olacağını söylerken, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine eşi Ali Atay ile kızlarına verecekleri iki adı da ilk kez paylaştı.

Karnı burnunda yeni poz! Hazal Kaya kızı Leyla’nın ilk adını da açıkladı!

Marka yüzü olduğu firmanın geri dönüşüm kumaşları kullandığını anlatıp, temiz bir dünya için sürdürülebilirliğin önemli olduğunu söyleyen Hazal Kaya, "Sürdürülebilirlik hikayesi kıymetli benim için. Görmüşsünüzdür yıllardır pek çok ayakkabıyı, ceketi, montu üst üste giyerim, yıllarca giymekten sıkılmam. İnsanların bunu görmesi de mutlu ediyor çünkü sürdürülebilirlik hepimizin derdi olmalı" dedi.

Karnı burnunda yeni poz! Hazal Kaya kızı Leyla’nın ilk adını da açıkladı!

"ARKADAŞLARIM 'ARTIK YENİ BİR ŞEY AL' DERLER"

Milliyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu, "Alışverişe çok para harcamam, çok da azar işitirim bu yüzden 'Artık yeni bir şey al' diye. Bu alışveriş çılgınlığına bu kadar kapılmadan sürdürülebilirliğe değer vermek gerekiyor. Hiç öyle marka takıntım yok" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karnı burnunda yeni poz! Hazal Kaya kızı Leyla’nın ilk adını da açıkladı!

Hazay Kayanın, karnı burnunda yeni pozu ilgi odağı oldu...

Karnı burnunda yeni poz! Hazal Kaya kızı Leyla’nın ilk adını da açıkladı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Karnı burnunda yeni poz! Hazal Kaya kızı Leyla’nın ilk adını da açıkladı!

"KENDİ FİKRİMİ ÖNEMSİYORUM"

Hamileliğin çalışmasına engel olmadığını dile getiren Kaya, "Hamilelik engel olmuyor, artı birle sete gidiyorum. Çalışmak bana iyi geliyor.

SON DAKİKA