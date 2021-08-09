Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla paylaştı oğlu Hüseyin Kaya’yı görenler inanamadı! Hüseyin Kaya’nın değişimi inanılmaz...

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Hülya Avşar'dan da Zehra adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, önceki gün çocuklarıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü yorumcu, Instagram hesabından Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile yemek yediği anları yayınladı. Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımında tüm dikkatleri ise oğlu Hüseyin Kaya topladı. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte dikkat çeken o kare...