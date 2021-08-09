Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla paylaştı oğlu Hüseyin Kaya'yı görenler inanamadı! Hüseyin Kaya'nın değişimi inanılmaz...
Giriş Tarihi: 09.08.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 10:46

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla paylaştı oğlu Hüseyin Kaya'yı görenler inanamadı! Hüseyin Kaya'nın değişimi inanılmaz...

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Hülya Avşar'dan da Zehra adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, önceki gün çocuklarıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü yorumcu, Instagram hesabından Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile yemek yediği anları yayınladı. Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımında tüm dikkatleri ise oğlu Hüseyin Kaya topladı. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte dikkat çeken o kare...

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla paylaştı oğlu Hüseyin Kaya’yı görenler inanamadı! Hüseyin Kaya’nın değişimi inanılmaz...

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti.

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla paylaştı oğlu Hüseyin Kaya’yı görenler inanamadı! Hüseyin Kaya’nın değişimi inanılmaz...

Hülya Avşar'dan da Zehra adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, önceki gün çocuklarıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla paylaştı oğlu Hüseyin Kaya’yı görenler inanamadı! Hüseyin Kaya’nın değişimi inanılmaz...

Ünlü yorumcu, Instagram hesabından Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile yemek yediği anları yayınladı.

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla paylaştı oğlu Hüseyin Kaya’yı görenler inanamadı! Hüseyin Kaya’nın değişimi inanılmaz...

Çilingiroğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımında tüm dikkatleri oğlu Hüseyin Kaya topladı.

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla paylaştı oğlu Hüseyin Kaya’yı görenler inanamadı! Hüseyin Kaya’nın değişimi inanılmaz...

Hülya Avşar ise Kaya Çilingiroğlu'nun çocuklarıyla pozuna, "Aşklar" mesajını not düştü.

SON DAKİKA