Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu’nun golf keyfi! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun fit hali dikkat çekti!

Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
10:22
60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu son olarak kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile Tayland tatiline çıkmıştı. Sosyal medya hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile tatil paylaşımlarında bulunan Kaya Çilingiroğlu'na takipçilerinden yorum yağmıştı. Birlikte oldukça eğlenen Çilingiroğlu Ailesi, fil besleyip kaplan sevdi. Zehra Çilingiroğlu ayrıca Muay Thai kampına gidip dövüş derslerine katılmıştı. Son olarak, Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu golf oynadı. Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile golf keyfini paylaştı. İşte annesi Hülya Avşar gibi 10 parmağında 10 marifet olan ve spora düşkünlüğü ile bilinen Zehra Çilingiroğlu'nun fit hali…