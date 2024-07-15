Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu’nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun fit hali dikkat çekti!

Kaya Çilingiroğlu yanına kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya'yı alıp Tayland'a uçmuştu. Keyfi yerinde olan Kaya Çilingiroğlu, çocuklarıyla geçirdiği güzel vakitleri paylaşmayı da ihmal etmedi. Çocuklarıyla sık sık paylaşımlar yapan Kaya Çilingiroğlu, son olarak kızı Zehra ile paylaşım yaptı. Zehra'nın güzelliği ilgi odağı oldu...