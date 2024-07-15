Giriş Tarihi: 15.07.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
13:38
Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun fit hali dikkat çekti!
60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu son olarak kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile Tayland tatiline çıkmıştı. Sosyal medya hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile tatil paylaşımlarında bulunan Kaya Çilingiroğlu'na takipçilerinden yorum yağmıştı. Birlikte oldukça eğlenen Çilingiroğlu Ailesi, fil besleyip kaplan sevdi. Zehra Çilingiroğlu ayrıca Muay Thai kampına gidip dövüş derslerine katılmıştı. Son olarak, Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile paylaşım yaptı. İşte güzelliğini annesinden alan Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu...