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Haberler Galeri Kaya Çilingiroğlu ilk göz ağrısıyla sarmaş dolaş! Zehra Çilingiroğlu ile Kaya Çilingiroğlu’ndan duygusal poz!
Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:43

Kaya Çilingiroğlu ilk göz ağrısıyla sarmaş dolaş! Zehra Çilingiroğlu ile Kaya Çilingiroğlu’ndan duygusal poz!

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile sık sık paylaşımlar yapan Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Son olarak ilk göz ağrısı Zehra ile bir paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyada gündem oldu. Baba, kızın sarmaş dolaş pozuna adeta yorum yağdı…

Kaya Çilingiroğlu ilk göz ağrısıyla sarmaş dolaş! Zehra Çilingiroğlu ile Kaya Çilingiroğlu’ndan duygusal poz!

Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu sosyal medyada salladı. Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile duygusal bir paylaşım yaptı. Baba, kızın sarmaş dolaş paylaşımına sosyal medyadan yorum yağdı. Çocuklarına olan düşkünlüğüyle bilinen Kaya Çilingiroğlu, ilk göz ağrısı Zehra ile böyle paylaşım yaptı…

Kaya Çilingiroğlu ilk göz ağrısıyla sarmaş dolaş! Zehra Çilingiroğlu ile Kaya Çilingiroğlu’ndan duygusal poz!

Kaya Çilingiroğlu yanına kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya'yı alıp Tayland'a uçmuştu. Keyfi yerinde olan Kaya Çilingiroğlu, çocuklarıyla geçirdiği güzel vakitleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Kaya Çilingiroğlu ilk göz ağrısıyla sarmaş dolaş! Zehra Çilingiroğlu ile Kaya Çilingiroğlu’ndan duygusal poz!

60'ına basan Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile Tayland tatiline çıkmıştı.

Kaya Çilingiroğlu ilk göz ağrısıyla sarmaş dolaş! Zehra Çilingiroğlu ile Kaya Çilingiroğlu’ndan duygusal poz!

Sosyal medya hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile tatil paylaşımlarında bulunan Kaya Çilingiroğlu'na takipçilerinden yorum yağmıştı.

Kaya Çilingiroğlu ilk göz ağrısıyla sarmaş dolaş! Zehra Çilingiroğlu ile Kaya Çilingiroğlu’ndan duygusal poz!

Birlikte oldukça eğlenen Çilingiroğlu Ailesi, fil besleyip kaplan sevmişti.

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