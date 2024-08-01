Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
10:43
Kaya Çilingiroğlu ilk göz ağrısıyla sarmaş dolaş! Zehra Çilingiroğlu ile Kaya Çilingiroğlu’ndan duygusal poz!
Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile sık sık paylaşımlar yapan Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Son olarak ilk göz ağrısı Zehra ile bir paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyada gündem oldu. Baba, kızın sarmaş dolaş pozuna adeta yorum yağdı…