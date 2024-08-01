Kaya Çilingiroğlu ilk göz ağrısıyla sarmaş dolaş! Zehra Çilingiroğlu ile Kaya Çilingiroğlu’ndan duygusal poz!

Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu sosyal medyada salladı. Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile duygusal bir paylaşım yaptı. Baba, kızın sarmaş dolaş paylaşımına sosyal medyadan yorum yağdı. Çocuklarına olan düşkünlüğüyle bilinen Kaya Çilingiroğlu, ilk göz ağrısı Zehra ile böyle paylaşım yaptı…