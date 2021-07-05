Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'ya övgüler yağdırdı: Asla yalan söylemez!

Bana hep çok sert gelirdiniz epey hoşsohbetmişsiniz…

Aslında ben hiç sert biri değilim. Bakışlarım insanlara sert geliyor ama ılımlı ve sıcakkanlıyımdır. Hele şu son dönemde epey keyifliyim.

Pandemi canınızı çok sıkmadı anlaşılan?

Elbet sıktı ama olanı kabullenmek durumundayız. Olanı kabullenmezsen kendini yorarsın. Pandeminin ne olduğunu çoğu insan bilmiyordu. Ben süreçte psikolojimi bozmak veya karamsar olmak yerine yapamadığım şeyleri yapmaya çalıştım. Kitap okudum bolca, dinlendim, kendimi dinledim. Eskiden sabah 07.00 olduğunda ne yapar eder kendimi dışarı atardım. Bu süreçte evde oturmayı sevdim ve alıştım. Çok güzel dizilere sardım, çocuklarıma vakit ayırdım bolca. Golfu bırakmıştım, tekrar oynamaya başladım.