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Haberler Galeri Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'ya övgüler yağdırdı: Asla yalan söylemez!
Giriş Tarihi: 05.07.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 14:50

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'ya övgüler yağdırdı: Asla yalan söylemez!

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar ile yaptığı evlilik ile tanınan iş insanı Kaya Çilingiroğlu son olarak verdiği bir röportajla hakkında merak edilenleri yanıtlarken kimsenin bilmediği anılarından da bahsetti. Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu özel hayatı ile ilegili anlattıklarıyla sosyal medyada büyük ilgi görürken kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilgili sözleri de dikkat çekti. Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğinden olan Zehra Çilingiroğlu'na övgüler yağdırdı... İşte Kaya Çilingiroğlu'nun çok özel açıklamaları...

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'ya övgüler yağdırdı: Asla yalan söylemez!

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar ile yaptığı evlilik ile tanınan iş insanı Kaya Çilingiroğlu son olarak Posta'ya verdiği bir röportajla hakkında merak edilenleri yanıtlarken kimsenin bilmediği anılarından da bahsetti.

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'ya övgüler yağdırdı: Asla yalan söylemez!

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu özel hayatı ile ilegili anlattıklarıyla sosyal medyada büyük ilgi görürken kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilgili sözleri de dikkat çekti. Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğinden olan Zehra Çilingiroğlu'na övgüler yağdırdı... İşte Kaya Çilingiroğlu'nun çok özel açıklamaları...

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Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'ya övgüler yağdırdı: Asla yalan söylemez!

Bana hep çok sert gelirdiniz epey hoşsohbetmişsiniz…

Aslında ben hiç sert biri değilim. Bakışlarım insanlara sert geliyor ama ılımlı ve sıcakkanlıyımdır. Hele şu son dönemde epey keyifliyim.

Pandemi canınızı çok sıkmadı anlaşılan?

Elbet sıktı ama olanı kabullenmek durumundayız. Olanı kabullenmezsen kendini yorarsın. Pandeminin ne olduğunu çoğu insan bilmiyordu. Ben süreçte psikolojimi bozmak veya karamsar olmak yerine yapamadığım şeyleri yapmaya çalıştım. Kitap okudum bolca, dinlendim, kendimi dinledim. Eskiden sabah 07.00 olduğunda ne yapar eder kendimi dışarı atardım. Bu süreçte evde oturmayı sevdim ve alıştım. Çok güzel dizilere sardım, çocuklarıma vakit ayırdım bolca. Golfu bırakmıştım, tekrar oynamaya başladım.

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'ya övgüler yağdırdı: Asla yalan söylemez!

ERKEKLERLE ÖPÜŞMEYİ HOŞ KARŞILAMAM SADECE EL SIKIŞIRIM

Temizlikle aranız nasıl?

Kendimi her zaman korumaya çalışırım. Sadece çocuklarımla çok yakın temasta bulunurum. Dolayısıyla sürece alışmak için fazla bir çaba göstermedim. Benim anne tarafım zaten temizlik hastası. Ben o kadar değilim ama yakın temasa girmekten hiç hoşlanmam. Erkeklerle öpüşmeyi hoş karşılamam. El sıkışırım sadece. Erkek erkeğe yanaktan yanağa öpüşmek sıcaklık falan değil, saçmalık! Hal böyle olunca beni biraz soğuk ya da burnu havada zannederler.

Kadınlar için de aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?

Aynı şey değil ki! Erkek erkeğe öpüşmenin anlamı yok. Bizler dışında dünyada hiç kimse yapmıyor bunu.

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'ya övgüler yağdırdı: Asla yalan söylemez!

Pandemiden sonra kimse öpmez birbirini. Değişti alışkanlıklar.

Yoo, yine herkes sarılıyor. Yaşananlar çabuk unutuluyor. Rahmetli babam bilmediği bir yerde salata yemezdi, mekanlarda salatanın iyi yıkanıp yıkamadığını kontrol ederdi. Bundan 45 yıl evvelini söylüyorum, adamın davranışı böyleydi. Böyle bir ailenin içinde daha farklı büyüyorsun. Biz cerrahi eğitim aldığımız için elimiz en az 15 dakika yıkanırdı, elini kötü yıkayanın da kafasına gazlı bezle vurulurdu.

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