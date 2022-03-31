Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:06

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül duru güzelliğiyle hayran kaldı! Kayahan ile İpek Açar'ın kızları kızı Aslı Gönül ilgi odağı oldu!

İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül büyüdü çok güzel bir genç kız oldu. Ünlü sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu... Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar zaman zaman kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflar paylaşıyor. İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 22 yaşındaki Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor. İşte Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül'ün son hali...