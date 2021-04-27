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Haberler Galeri Kayahan'ın kızı Aslı Gönül genç kız oldu! Kayahan'ın 20 yaşındaki kızı Aslı Gönül Açar duru güzelliğiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 08:51

'ın kızı genç kız oldu! Kayahan'ın 20 yaşındaki kızı Aslı Gönül Açar duru güzelliğiyle mest etti!

ve 'ın kızı , son haliyle Kayahan hayranlarını şaşkına çevirdi. Yumuşak doku kanseri sebebiyle tedavi gören ancak durumunun kötüye gitmesi sebebiyle 2015 yılında hayatını kaybeden Aslı Gönül, değişimiyle şaşırttı. 2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkat çekti. Annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle konuşulan Aslı Gönül'ü gören Kayahan hayranları; 'Bu ne güzellik', 'Duru güzelliğini annesinden almış' gibi yorumlar yaptı. İşte ...

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül genç kız oldu! Kayahan'ın 20 yaşındaki kızı Aslı Gönül Açar duru güzelliğiyle mest etti!

ve 'ın kızı , son haliyle Kayahan hayranlarını şaşkına çevirdi. Yumuşak doku kanseri sebebiyle tedavi gören ancak durumunun kötüye gitmesi sebebiyle 2015 yılında hayatını kaybeden Aslı Gönül, değişimiyle şaşırttı.

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül genç kız oldu! Kayahan'ın 20 yaşındaki kızı Aslı Gönül Açar duru güzelliğiyle mest etti!

2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren , duru güzelliği ile dikkat çekti.

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Kayahan'ın kızı Aslı Gönül genç kız oldu! Kayahan'ın 20 yaşındaki kızı Aslı Gönül Açar duru güzelliğiyle mest etti!

Annesi 'a olan benzerliğiyle konuşulan 'ü gören hayranları; 'Bu ne güzellik', 'Duru güzelliğini annesinden almış' gibi yorumlar yapıyor.

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül genç kız oldu! Kayahan'ın 20 yaşındaki kızı Aslı Gönül Açar duru güzelliğiyle mest etti!

İşte ve 'ın kızları ...

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül genç kız oldu! Kayahan'ın 20 yaşındaki kızı Aslı Gönül Açar duru güzelliğiyle mest etti!

'ın şarkılarını ve anılarını yaşatmaya çalışan , kızı ile olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak binlerce beğeni alıyor.

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