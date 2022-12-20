Giriş Tarihi: 20.12.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 08:20

'Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın' Masterchef Barbaros kaslı vücuduyla adeta şov yaptı!

MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Finale kadar geen Barbaros Yoloğlu, Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra aldı yürüdü. Kendi restoranını işleten Barbaros Yoloğlu yemek akademisi de kurdu. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun son haline "Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın" yorumları yapıldı. Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun inanılmaz değişimi...