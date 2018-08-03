Kayısının başkenti; Malatya

MEVLÜT TEZEL

SABAH İl Buluşmaları'nda son rotamız Malatya'ydı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, SABAH yazarları ve muhabirleri için detaylı bir Malatya gezi rotası hazırlamış. Malatya'da o kadar çok yer dolaştık ki, yorgunluktan servis aracında uyuyakalmışım.

İlk dikkatimi çeken şehirdeki canlılıktı. Gece 23.00'te Kernek Şelalesi ve Kanal Boyu'ndaki mekanlar gençlerle, parklar ise çocuklu ailelerle doluydu. Malatya Belediyesi gerçekten güzel bir şehir planı çizmiş, vakit geçirmek için birçok park ve kültür merkezi var.

Malatya'ya gidince Şire Pazarı'na ve Bakırcılar Çarşısı'na uğramadan olmazdı. Şire Pazarı esnafı sağ olsun, kayısıya dair her şeyi sundular. Aklınızda bulunsun; Şire Pazarı esnafı kuru kayısının en kalitelisini, İstanbul'dakilerden daha düşük fiyata kargoyla yolluyor.