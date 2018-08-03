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Kayısının başkenti;

Kayısısıyla ünlü , yemyeşil doğasının yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de göz kamaştırıyor

Giriş Tarihi: 03.08.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 10:28
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Kayısının başkenti;
Kayısının başkenti; Malatya

MEVLÜT TEZEL

SABAH İl Buluşmaları'nda son rotamız 'ydı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, SABAH yazarları ve muhabirleri için detaylı bir Malatya gezi rotası hazırlamış. Malatya'da o kadar çok yer dolaştık ki, yorgunluktan servis aracında uyuyakalmışım.

İlk dikkatimi çeken şehirdeki canlılıktı. Gece 23.00'te Kernek Şelalesi ve Kanal Boyu'ndaki mekanlar gençlerle, parklar ise çocuklu ailelerle doluydu. Malatya Belediyesi gerçekten güzel bir şehir planı çizmiş, vakit geçirmek için birçok park ve kültür merkezi var.

Malatya'ya gidince Şire Pazarı'na ve Bakırcılar Çarşısı'na uğramadan olmazdı. Şire Pazarı esnafı sağ olsun, kayısıya dair her şeyi sundular. Aklınızda bulunsun; Şire Pazarı esnafı kuru kayısının en kalitelisini, İstanbul'dakilerden daha düşük fiyata kargoyla yolluyor.

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Kayısının başkenti;
Kayısının başkenti; Malatya

GASTRONOMİ ŞEHRİ

Bakırcılar Çarşısı'nda Güngör Kebap'a uğradık.

Kebap zırhla çekiliyor; çok lezzetliydi. Bakır tasta sunulan ayran muhteşemdi.

Valilik Basın Müdürü Halil İbrahim Kılıç (Malatya mutfağı ve kültürüne ilginiz varsa Kılıç'ın kitaplarını mutlaka okuyun), Malatya'nın bir gastronomi şehri olduğunu ve sadece tanıtıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Gerçekten de öyle;

Malatya kömbesi, kayısılı kavurma, kiraz yaprağı sarması, nefis kebap çeşitleriyle Malatya, yemek tutkunları için de gezilecek bir şehir.

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Kayısının başkenti;
Kayısının başkenti; Malatya

NEFES KESEN SEYİR TERASI

'da 28 km. uzunluğundaki, neolitik çağdan kalma kalıntılara rastlanan, kaya oluşumları ve uçurumlarıyla dikkat çeken Levent Vadisi'ndeki seyir terasına da gittik. Camdan zemin üzerinde uçurumun üzerinde durmak nefes kesiciydi.

Battalgazi Ulu Cami, Aslantepe Höyüğü, Malatya Müzesi gibi tarihi ve kültürel gezilecek birçok yer var. Beni en çok etkileyen ise Fotoğraf Makinesi Müzesi'ydi. Büyüklük ve çeşit olarak dünyada da ilk üçe giren bu müzede; 1876 yılından 2010 yılına kadar üretilen bin 965 fotoğraf makinesi bulunuyor. Bazı fotoğraf makinelerinin dünyada eşi yok ya da birkaç tane var. Koleksiyoner Baki Tamer Selçuk, sigarayı bıraktıktan sonra ayırdığı bütçeyle topladığı fotoğraf makinelerini Malatya Belediyesi'ne bırakmış, yetkililer de çok özel bir müze oluşturmuşlar.

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Kayısının başkenti;
Kayısının başkenti; Malatya

5 YILDIZLI ÜÇ OTEL VAR

SABAH Gazetesi'nin 'da düzenlediği panelde tartışma konusu kayısıydı. Malatya'da yılda 380 bin ton kayısı üretiliyor... İhracattan elde edilen gelir, yaklaşık 350 milyon dolar. Malatya'dan çıkan kayısı dünya piyasasında ise 2.5 milyar dolarlık bir değere ulaşıyor. Malatyalı üretiyor ama kazanan başkaları! Şehre kurulacak 10 bin ton kuru kayısı kapasiteli lisanslı depo sayesinde, Malatya, kayısının pazarlamasında daha çok söz sahibi olacak.
Malatya'ya geçtiğimiz yıl 193 bin turist gelmiş. Şehirde beş yıldızlı otel sayısı üçe çıkmış. Malatya'nın turizmde daha çok gelir elde etme potansiyeli var.

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Kayısının başkenti;
Kayısının başkenti; Malatya

ÇALIK DENİM KAYISIYI GEÇİYOR

Premium denim kumaş üretiminde dünyada ilk 10 firma içinde yer alan Çalık Denim'in 'daki tesisini de ziyaret etme fırsatı bulduk. Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici yaptığı sunumda; Armani Jeans, Benetton, Calvin Klein, Hugo Boss, Tommy Hilfiger gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştıklarını ve 40'ın üzerinde ülkeye direkt kumaş ihracatı gerçekleştirdiklerini anlattı. Çalık Denim, 2020'ye kadar yaklaşık 120 milyon dolarlık yatırımla kapasitesini 60-65 milyon metreye çıkarmayı hedefliyor. Çalık Denim'in cirosu Malatya'daki kayısı üretiminden elde edilen geliri geçmek üzere. Özetle; Malatya sadece kayısı değil, sağlık, tekstil ve turizm sektöründe de büyük atılım içerisinde.

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Kayısının başkenti;
Kayısının başkenti; Malatya

KARACİĞER NAKLİNDE LİDER

gezimizde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı da ziyaret ettik. Kızılay, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin canlıdan canlıya karaciğer naklinde dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci olduğunu anlattı. Dünya, karaciğer nakliyle ilgili yeni gelişmeleri Malatya'dan takip ediyormuş. Birçok ülkeden hastalar, Malatya'da karaciğer nakli oluyormuş ve genelde de zor vakalar tedaviye geliyormuş.

Nakillerde başarı oranı yüzde 90. Hastanedeki gelişmiş altyapı aynı anda üç nakil yapılmasına imkan tanıyor.

Geçmişte beş ameliyat birden yapıldığı da olmuş. Düşünsenize, beş verici ve beş alıcı ile birlikte 10 masada birden ameliyat yapılıyor. Müthiş bir olay. Rektör Kızılay, hep karaciğer naklindeki başarılarla gündeme geldiklerini ama diğer organ nakilleri ve hastalıklarda da büyük başarılar elde ettiklerini söyledi. Özetle, sadece kayısıyla andığımız Malatya, tıpta ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor.

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Kayısının başkenti;
Kayısının başkenti; Malatya

KOCAMAN TİTİZ BİR EMEĞİN ESERİ MALATYA

Batı'nın doğusu, Doğu'nun batısı olan , şimdilerde 2053-2071 şehir vizyonlarına uygun hale getirilmeye çalışılıyor. Şehre girdiğiniz anda sizi karşılayan tabiat parklarından kayısı bahçelerine, Bey Dağları'nın zirvesinden gelen doğal kaynak sularına kadar Malatya'nın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri saymakla bitmiyor. Şehircilik ve sosyal hizmetler anlayışı ile de gelişmiş bir vizyona sahip olan Malatya; hayvan barınakları, sanat sokağı, yeni stadyum, otistik çocuklar ve görme engelliler için yapılan okullar gibi eğitim, spor, sağlık ve sosyal alanlarıyla ön planda. Sanayi ve ticaret olanaklarını da artıran Malatya; sunduğu kardeşlik, hoşgörü, güven ve huzurla da büyük şehirlerle yarışıyor.

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