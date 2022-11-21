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Haberler Galeri Kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:37

Kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı...

Amasya - Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı.

Kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı...

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu, Filiz Özbek, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş gibi oyuncuların içinde bulunduğu lüks minibüs kaza yaptı.

Kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı...

Amasya'da meydana gelen kazada minibüs TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti.

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Kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı...

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.

Kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı...

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı...

Öte yandan kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı.

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