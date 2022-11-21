Kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralanmıştı...

Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:32
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
09:37
Amasya - Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada ölen oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı.