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Haberler Galeri Keloğlan filminin güzel oyuncusu Fatma çok ünlü bir isim çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...
Giriş Tarihi: 15.09.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 14:21

Keloğlan filminin güzel oyuncusu Fatma çok ünlü bir isim çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Ekranlarda bir dönem boy gösteren isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak "Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu Fatma'yla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. "Keloğlan Aramızda"nın Fatma'sının, "Aşk-ı Memnu"nun çok ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu! İşte o ünlü oyuncu...

Keloğlan filminin güzel oyuncusu Fatma çok ünlü bir isim çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

"Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlı güzeli Fatma'nın kim olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun gözümüzün önünde olduğunu öğrenenler çok şaşırdı.

Keloğlan filminin güzel oyuncusu Fatma çok ünlü bir isim çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Kariyerinin başında yer aldığı Keloğlan filminde Keloğlan'a sırılsıklam aşık olan bebek yüzlü kız olarak tanıdık Fatma Karanfil'i.

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Keloğlan filminin güzel oyuncusu Fatma çok ünlü bir isim çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Keloğlan filminde şöhreti yakalayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Karanfil'in, bir dönemin en çok izlenen ve en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu'da oynadığı ortaya çıktı.

Keloğlan filminin güzel oyuncusu Fatma çok ünlü bir isim çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Dizi yayınlandığı dönem bu ayrıntıya kimse dikkat etmemişti.

Keloğlan filminin güzel oyuncusu Fatma çok ünlü bir isim çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 yılında Eşkişehir'de doğdu. 1968'de Ses Dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı.

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