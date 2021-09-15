Giriş Tarihi: 15.09.2021 14:16Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 14:21
Keloğlan filminin güzel oyuncusu Fatma çok ünlü bir isim çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...
Ekranlarda bir dönem boy gösteren isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak "Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu Fatma'yla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. "Keloğlan Aramızda"nın Fatma'sının, "Aşk-ı Memnu"nun çok ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu! İşte o ünlü oyuncu...