‘Keloğlan keleş oğlan’ Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın yıldızı Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte son hali

Rüştü Asyalı, ilk olarak Ankara Radyosu'nda Çocuk Saati programında canlandırmaya başladığı "Keloğlan" oyunları ile dinleyicinin beğenisini kazanmıştı. Film yapımcılarının dikkatini çeken Rüştü Asyalı daha sonra sinemaya adımı attı. Yeşilçam'ın unutulmazlarından 'Keloğlan' filmlerinin başrolü olan Rüştü Asyalı, daha sonra birçok film ve tiyatro oyununda önemli karakterlere hayat verdi.