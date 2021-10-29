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Haberler Galeri Keloğlan'ı şimdilerde tanımak imkansız! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali...
Giriş Tarihi: 29.10.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 15:59

Keloğlan'ı şimdilerde tanımak imkansız! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali...

Yeşilçam'ın unutulmazlarından olan Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı. Ünlü oyuncu Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerinin masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen kel kahramanı Keloğlan, değişimi ile dikkat çekti. Peki, filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali...

Keloğlan’ı şimdilerde tanımak imkansız! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali...

Yeşilçam'ın unutulmazlarından olan Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Keloğlan’ı şimdilerde tanımak imkansız! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali...

1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı.

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Keloğlan’ı şimdilerde tanımak imkansız! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali...

Ünlü oyuncu Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerinin masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen kel kahramanı Keloğlan, değişimi ile dikkat çekti.

Keloğlan’ı şimdilerde tanımak imkansız! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali...

Peki, filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Keloğlan’ı şimdilerde tanımak imkansız! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali...
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