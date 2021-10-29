Keloğlan’ı şimdilerde tanımak imkansız! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali...

Peki, filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...