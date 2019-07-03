Kemal Sunal bu filmlerle gönüllerimize taht kurdu

Sinemamıza güleryüzüyle damga vuran büyük usta
Kemal Sunal'ın filmleri hala büyük beğeniyle izleniyor. Kemal Sunal 26 yıllık sanat hayatına 82 film sığdırdı. Elbette her filminin Türk halkında yeri ayrı ama Kemal Sunal'ın bizi en beğenilen filmleri hangileriydi? İşte Kemal Sunal filmleri...
Giriş Tarihi: 03.07.2019
09:14
Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
09:03
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