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bu filmlerle gönüllerimize taht kurdu

Sinemamıza güleryüzüyle damga vuran büyük usta 'ın filmleri hala büyük beğeniyle izleniyor. Kemal Sunal 26 yıllık sanat hayatına 82 film sığdırdı. Elbette her filminin Türk halkında yeri ayrı ama Kemal Sunal'ın bizi en beğenilen filmleri hangileriydi? İşte Kemal Sunal filmleri...

Giriş Tarihi: 03.07.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:03
Kemal Sunal bu filmlerle gönüllerimize taht kurdu

Canım Kardeşim

Kemal Sunal bu filmlerle gönüllerimize taht kurdu

Köyden İndim Şehire

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Kemal Sunal bu filmlerle gönüllerimize taht kurdu

Salako

Kemal Sunal bu filmlerle gönüllerimize taht kurdu

Salak milyoner

Kemal Sunal bu filmlerle gönüllerimize taht kurdu

Hasret

Kemal Sunal bu filmlerle gönüllerimize taht kurdu

Şaşkın damat

Kemal Sunal bu filmlerle gönüllerimize taht kurdu

Hanzo

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