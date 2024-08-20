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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın biricik partneri Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kızı da çok ünlü! Meğer Bahar dizisinin yıldızıymış...
Giriş Tarihi: 20.08.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 07:52

Kemal Sunal'ın biricik partneri Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kızı da çok ünlü! Meğer Bahar dizisinin yıldızıymış...

Başrollerinde Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Coşkun Göğen gibi isimlerin yer aldığı Tarzan Rıfkı filminde Melahat karakterini canlandıran Suna Yıldızoğlu, güzelliğiyle hala yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 69 yaşında olan Yeşilçam yıldızının kızının da çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Suna Yıldızoğlu'nın kızı meğer Bahar dizisinin sevilen ismiymiş...

Kemal Sunal’ın biricik partneri Tarzan Rıfkı’nın Melahat’i Suna Yıldızoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kızı da çok ünlü! Meğer Bahar dizisinin yıldızıymış...

Doğum adı Sonja Eady olan İngiliz asıllı Türk oyuncu Suna Yıldızoğlu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını alan Yeşilçam yıldızı hem kariyeri hem de güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.

Kemal Sunal’ın biricik partneri Tarzan Rıfkı’nın Melahat’i Suna Yıldızoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kızı da çok ünlü! Meğer Bahar dizisinin yıldızıymış...

Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Tarzan Rıfkı filmindeki Melahat karakteriyle hafızalara kazınan Yıldızoğlu, yıllar sonra ise son haliyle gündeme geldi.

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Kemal Sunal’ın biricik partneri Tarzan Rıfkı’nın Melahat’i Suna Yıldızoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kızı da çok ünlü! Meğer Bahar dizisinin yıldızıymış...

Şimdilerde 69 yaşında olan Suna Yıldızoğlu, adeta gençlik iksiri içmiş gibi!

Kemal Sunal’ın biricik partneri Tarzan Rıfkı’nın Melahat’i Suna Yıldızoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kızı da çok ünlü! Meğer Bahar dizisinin yıldızıymış...

Dillere destan güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Suna Yıldızoğlu'nun kızının kim olduğunu biliyor musunuz?

Kemal Sunal’ın biricik partneri Tarzan Rıfkı’nın Melahat’i Suna Yıldızoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kızı da çok ünlü! Meğer Bahar dizisinin yıldızıymış...

Suna Yıldızoğlu'nun kızı da meğer çok ünlü bir oyuncuymuş…

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