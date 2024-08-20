Giriş Tarihi: 20.08.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
07:52
Kemal Sunal'ın biricik partneri Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kızı da çok ünlü! Meğer Bahar dizisinin yıldızıymış...
Başrollerinde Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Coşkun Göğen gibi isimlerin yer aldığı Tarzan Rıfkı filminde Melahat karakterini canlandıran Suna Yıldızoğlu, güzelliğiyle hala yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 69 yaşında olan Yeşilçam yıldızının kızının da çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Suna Yıldızoğlu'nın kızı meğer Bahar dizisinin sevilen ismiymiş...