Kemal Sunal’ın biricik partneri Tarzan Rıfkı’nın Melahat’i Suna Yıldızoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kızı da çok ünlü! Meğer Bahar dizisinin yıldızıymış...

Doğum adı Sonja Eady olan İngiliz asıllı Türk oyuncu Suna Yıldızoğlu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını alan Yeşilçam yıldızı hem kariyeri hem de güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.