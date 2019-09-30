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  • Kemal Sunal'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!

'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!

Yüreklere dokunan filmlere imza atan , 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybederken; yapıtları ile arkasında büyük bir miras bıraktı. Hâlâ Kemal Sunal'ın filmleri ile gerektiğinde gülen gerekse ağlayanlar var. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun Garip filmi de günümüzde en çok konuşulan ve beğenilen yapıtlarından bir tanesi. Bilindiği üzere, Garip filminde duygu yüklü bir konu işlenirken, Sunal'a 'Fatoş' karakteri ile minik eşlik etmişti. Ece Alton, oyunculuğu ile oldukça beğenilirken; birçok otorite tarafından takdir edilmişti. Peki, Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son halini gördünüz mü?

Giriş Tarihi: 30.09.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 14:54
Kemal Sunal'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!

Karşımıza birçok dizide ve filmde çıkan oyuncuların şimdiki hallerine yakından bakmak ister misiniz? İnanın, büyük bir ilgi ve hayranlıkla izlediğiniz o oyuncuların son hallerini görünce çok şaşıracaksınız... 'ın 1986 yapımı Garip filminde Fatoş rolüyle ekranlara gelen 'un yıllar sonraki halini nasıl bulacaksınız? O zamanlar 6 yaşındaki Ece Alton'un son hali ve çocuk oyuncuların değişimleri burada.

Kemal Sunal'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!

Ay Lav yu'nun küçük oyuncusu Sinan Dağ

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Kemal Sunal'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!

İşte yeni hali...

Kemal Sunal'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!

'Ayşecik' Ecem Kanun

Kemal Sunal'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!
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Kemal Sunal'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!
Kemal Sunal'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!
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