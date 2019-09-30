Kemal Sunal'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!
Kemal Sunal'ın Garip filminde 'Fatoş' karakteri ile akıllara kazınmıştı! Yıllar sonra bakın ne halde!
Yüreklere dokunan filmlere imza atan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybederken; yapıtları ile arkasında büyük bir miras bıraktı. Hâlâ Kemal Sunal'ın filmleri ile gerektiğinde gülen gerekse ağlayanlar var. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun Garip filmi de günümüzde en çok konuşulan ve beğenilen yapıtlarından bir tanesi. Bilindiği üzere, Garip filminde duygu yüklü bir konu işlenirken, Sunal'a 'Fatoş' karakteri ile minik Ece Alton eşlik etmişti. Ece Alton, oyunculuğu ile oldukça beğenilirken; birçok otorite tarafından takdir edilmişti. Peki, Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son halini gördünüz mü?
Giriş Tarihi: 30.09.2019
14:49
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
14:54