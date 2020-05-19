Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u son hali ile şaşırttı! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un değişimi...

'ın filminin 'u son hali ile şaşırttı! İşte 'un değişimi...

'ın tüm filmleri unutulmazdır ama filminin yeri bir başkadır. Gülmeye alışık olduğumuz Kemal Sunal filmlerinden farklı olarak herhalde en çok ağladığımız Garip filmidir. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu son hali ile merak konusu oldu. Şimdilerde 40 yaşında olan ile ağızları açık bıraktı. İşte ...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 00:13
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u son hali ile şaşırttı! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un değişimi...

'ın tüm filmleri unutulmazdır ama filminin yeri bir başkadır. Gülmeye alışık olduğumuz Kemal Sunal filmlerinden farklı olarak herhalde en çok ağladığımız Garip filmidir. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu son hali ile merak konusu oldu. Şimdilerde 40 yaşında olan ile ağızları açık bıraktı. İşte ve sizin için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...

Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u son hali ile şaşırttı! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un değişimi...

BİRSU DEMİR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u son hali ile şaşırttı! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un değişimi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u son hali ile şaşırttı! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un değişimi...
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u son hali ile şaşırttı! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un değişimi...
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u son hali ile şaşırttı! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un değişimi...

ZEYNEP ÖZKAYA

Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u son hali ile şaşırttı! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un değişimi...
SON DAKİKA