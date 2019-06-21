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  • Kemal Sunal'ın Salako ve Hanzo filmleriyle ünlü olmuştu! Meral Zeren'in yıllar sonraki hali şaşırttı!

'ın Salako ve Hanzo filmleriyle ünlü olmuştu! 'in yıllar sonraki hali şaşırttı!

'ın en ünlü filmlerinden olan Salako ve o dönem için sıradışı bir yapım olarak ekranlara gelen Hanzo filmleri çok sevilmişti. Salako filminde Kemal Sunal'ın sevdiği kız Emine'yi canlandırmıştı. Yine Hanzo filminde de güzel hemşire Hülya rolünü canlandıran dönemin beğenilen aktrislerinden Meral Zeren'di. Bunun dışında ve 'lı efsane filmlerden biri olan Banker Bilo'da da Meral Zeren oyunculuğuyla büyük beğeni toplamıştı. Meral Zeren uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Çok genç yaşlarda sahneye adım atan bir dönemin güzel oyuncusunun yıllar sonraki hali ise şoke etti!

Giriş Tarihi: 21.06.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 14:26
Kemal Sunal'ın Salako ve Hanzo filmleriyle ünlü olmuştu! Meral Zeren'in yıllar sonraki hali şaşırttı!

ve kimilerini kaybetmiş olduğumuz bir dönemin ünlü isimlerinin yıllar önce ve sonraki halleri sizi geçmişe götürecek ve belki de çok şaşırtacak!

Kemal Sunal'ın Salako ve Hanzo filmleriyle ünlü olmuştu! Meral Zeren'in yıllar sonraki hali şaşırttı!

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

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Kemal Sunal'ın Salako ve Hanzo filmleriyle ünlü olmuştu! Meral Zeren'in yıllar sonraki hali şaşırttı!

AHMET SEZEREL

Kemal Sunal'ın Salako ve Hanzo filmleriyle ünlü olmuştu! Meral Zeren'in yıllar sonraki hali şaşırttı!

HARİKA AVCI

Kemal Sunal'ın Salako ve Hanzo filmleriyle ünlü olmuştu! Meral Zeren'in yıllar sonraki hali şaşırttı!

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Kemal Sunal'ın Salako ve Hanzo filmleriyle ünlü olmuştu! Meral Zeren'in yıllar sonraki hali şaşırttı!

KENAN KALAV

Kemal Sunal'ın Salako ve Hanzo filmleriyle ünlü olmuştu! Meral Zeren'in yıllar sonraki hali şaşırttı!

YALÇIN AVŞAR

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