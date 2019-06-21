Kemal Sunal'ın Salako ve Hanzo filmleriyle ünlü olmuştu! Meral Zeren'in yıllar sonraki hali şaşırttı!

Kemal Sunal'ın en ünlü filmlerinden olan Salako ve o dönem için sıradışı bir yapım olarak ekranlara gelen Hanzo filmleri çok sevilmişti. Salako filminde Kemal Sunal'ın sevdiği kız Emine'yi Meral Zeren canlandırmıştı. Yine Hanzo filminde de güzel hemşire Hülya rolünü canlandıran dönemin beğenilen aktrislerinden Meral Zeren'di. Bunun dışında Şener Şen ve İlyas Salman'lı efsane filmlerden biri olan Banker Bilo'da da Meral Zeren oyunculuğuyla büyük beğeni toplamıştı. Meral Zeren uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Çok genç yaşlarda sahneye adım atan bir dönemin güzel oyuncusunun yıllar sonraki hali ise şoke etti!
Giriş Tarihi: 21.06.2019
07:39
Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
14:26
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ