Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kemal Sunal'lı Garip filminin Fatoş'u kendine hayran bırakmıştı! Garip filminin çocuk yıldızı Ece Alton'un son hali 'yok artık' dedirtti!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 11:16

Kemal Sunal'lı Garip filminin Fatoş'u kendine hayran bırakmıştı! Garip filminin çocuk yıldızı Ece Alton'un son hali 'yok artık' dedirtti!

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor? 42 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u kendine hayran bırakmıştı! Garip filminin çocuk yıldızı Ece Alton’un son hali ’yok artık’ dedirtti!

Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor.

Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u kendine hayran bırakmıştı! Garip filminin çocuk yıldızı Ece Alton’un son hali ’yok artık’ dedirtti!

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u kendine hayran bırakmıştı! Garip filminin çocuk yıldızı Ece Alton’un son hali ’yok artık’ dedirtti!

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u kendine hayran bırakmıştı! Garip filminin çocuk yıldızı Ece Alton’un son hali ’yok artık’ dedirtti!

42 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u kendine hayran bırakmıştı! Garip filminin çocuk yıldızı Ece Alton’un son hali ’yok artık’ dedirtti!

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

SON DAKİKA