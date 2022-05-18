Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu ve ünlü oyuncu Sinem Kobal çifti mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal çifti ikinci kez anne-baba oldu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü çift ilk kızları Lalin'in ardından ikinci kızlarına da Leyla adını verdi. Çiftin kızlarına neden Leyla ismini verdiği ise ortaya çıktı.