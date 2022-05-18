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Giriş Tarihi: 18.05.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 07:40

Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıktı

2016 yılında Cunda Adası'nda hayatını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ile ünlü oyuncu Sinem Kobal çifti ilk kızları Lalin'in ardından ikinci bebeklerini de kucaklarını aldı. İkinci kez anne- baba olan gözde çift bebeklerine ise Leyla adını verdi. Bebek sevinci yaşayan Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla adını verdiği ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu ve ünlü oyuncu Sinem Kobal çifti mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal çifti ikinci kez anne-baba oldu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü çift ilk kızları Lalin'in ardından ikinci kızlarına da Leyla adını verdi. Çiftin kızlarına neden Leyla ismini verdiği ise ortaya çıktı.

Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıktı

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti 2016 senesinde Cunda Adası'nda sade bir törenle hayatını birleştirmişti. Ünlü çift mutlu evliliklerini 21 Ekim 2020'de Lalin adını verdikleri kızlarıyla taçlandırmıştı. .

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Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıktı

Örnek gösterilen evlilikleriyle dikkat çeken Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'e kız kardeş geldi. Lalin'e hamile kaldıktan sonra bakımı ile de bizzat kendi ilgilenen ve setlerden uzak kalan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın dönüşünü beklerken sürpriz yaşadı.

Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olan ünlü çiftin bir kızlarının daha olacağı ortaya çıkmıştı.

Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıktı

Ünlü çift, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. İmirzalıoğlu ve Kobal ikinci kızlarına Leyla adını verdi.

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