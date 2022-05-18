Giriş Tarihi: 18.05.2022 06:31
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
07:40
Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıktı
2016 yılında Cunda Adası'nda hayatını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ile ünlü oyuncu Sinem Kobal çifti ilk kızları Lalin'in ardından ikinci bebeklerini de kucaklarını aldı. İkinci kez anne- baba olan gözde çift bebeklerine ise Leyla adını verdi. Bebek sevinci yaşayan Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla adını verdiği ise ortaya çıktı. İşte detaylar...