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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatilleri için kesenin ağzını açtı! Ege'deki ıssız villanın değeri dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 16:09

ve kızları ile ilk tatilleri için kesenin ağzını açtı! Ege'deki ıssız villanın değeri dudak uçuklattı...

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri 'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızını dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren , geçen günlerde de kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Evlilikleriyle sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ve , kızları ile birlikte ilk tatiline çıktı. Pandemi nedeniyle Ege'de dağ tepesinde özel havuzlu ve ıssız bir villa kiralayan çiftin, için ödediği ücret dudak uçuklattı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatilleri için kesenin ağzını açtı! Ege'deki ıssız villanın değeri dudak uçuklattı...

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri 'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatilleri için kesenin ağzını açtı! Ege'deki ıssız villanın değeri dudak uçuklattı...

Kızını dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren , geçen günlerde de kural bozmuş ve 'in yüzünü göstermişti.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatilleri için kesenin ağzını açtı! Ege'deki ıssız villanın değeri dudak uçuklattı...

Evlilikleriyle sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan ve , kızları ile birlikte ilk tatiline çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatilleri için kesenin ağzını açtı! Ege'deki ıssız villanın değeri dudak uçuklattı...

Son yıllarda sürekli Marmaris Selimiye'de yapan ile , bu yaz farklı bir tatil yapmak için rotalarını değiştirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatilleri için kesenin ağzını açtı! Ege'deki ıssız villanın değeri dudak uçuklattı...

Hem 'in rahatı hem de Covid-19 için önlem alan Kobal ile İmirzalıoğlu, Ege'nin ıssız bir koyunda ve dağ tepesinde bir villa kiraladı.

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