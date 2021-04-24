Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatilleri için kesenin ağzını açtı! Ege'deki ıssız villanın değeri dudak uçuklattı...

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızını dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçen günlerde de kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Evlilikleriyle sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, kızları ile birlikte ilk tatiline çıktı. Pandemi nedeniyle Ege'de dağ tepesinde özel havuzlu ve ıssız bir villa kiralayan çiftin, tatil için ödediği ücret dudak uçuklattı.